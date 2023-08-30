Güzelbahçe kıyısında kimyasal tehlike

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı kooperatifi tarafından kiralanan barınağın denizcilik mevzuatına aykırı şekilde tersane olarak kullanıldığı iddia edildi. İkinci Liman olarak geçen alanda insan sağlığının hiçe sayılarak çevre katliamı yapıldığını öne süren vatandaşlar, teknelerin tadilat ve tamiratlarının yapıldığını alanın kaçak olduğunu iddia etti.

ATIKLAR DENİZE ATILIYOR

Deniz kıyısının yaklaşık 10 yıl önce doldurulup, alanın da tekne çekim yeri olarak kullanıldığını ifade eden vatandaşlar, Güzelbahçe Belediyesi'nin bu alana çok hakim olmadığını, bir balıkçı kooperatifi tarafından kiralanan bu alandan şikayetçi olduklarını söyledi. Seferihisar gibi çevre ilçelerden bu alana irili ufaklı teknelerin geldiğini ancak yasal açıdan bu alana bu tür teknelerin çekilmesinin kanuna aykırı olduğunu öne süren vatandaşlar, "İzmir'de birinci limanda koca bir yer açıldı ve teknelerin oraya çekilmesi sağlandı ancak buradaki alana halen büyük tekneler geliyor. 150-200 metrelik alanda bilinçsizce iş yapılıyor. Tersane gibi kullanılan alandaki teknelerin boya, zımpara gibi kimyasallarla bakım ve onarımları yapılıyor ve atıklar da denize gidiyor. Balıkçı kooperatifi adına burayı resmiyette bir şahıs işletiyor ancak alandaki işlemler insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Yetkililerin buraya dur demesi gerekiyor" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇÖP VE MOLOZ YIĞINLARINDAN BIKTI

İzmir'in gözde tatil beldesi Dikili'de bazı mahallelerin çöpleri toplanmadığı gibi boş arazilere atılan molozlar, vatandaşı tedirgin ediyor. Vatandaşlar, "Dikili Belediyesi'nde grev var da bizim mi haberimiz yok! Sokaklarımızdaki çöpler toplanmıyor. Yol kenarlarındaki boş arazilerde molozla dolu" dedi.

"TOPLANMASI LAZIM"

İsmetpaşa Mahallesi 70/1 Sokak'taki çöplerin düzenli olarak toplanmadığını, çöp konteynırları bir gün boşaltılsa da sonrasında haftalarca dolu bir şekilde öylece sokakta kaldığını iddia eden vatandaşlar, Dikili Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vergilerini düzenli olarak ödemelerine rağmen, belediyeden düzenli hizmet alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Nereden baksanız 2-3 gündür konteynırlarımız ağzına kadar çöple dolu. Şikayet ediyoruz ondan sonra bir gelip çöpleri alıyorlar sonrasında 3-5 gün yine uğramıyorlar. Dikili Belediyesi'nde de grev var yoksa bizim mi haberimiz yok'" diye konuştu. Ayrıca vatandaşlar Dikili Çandarlı arasındaki Esentepe mevkisindeki yol üzerinde de çöp ve moloz yığınlarının oluştuğuna dikkat çekti. Vatandaşlar, moloz ve çöplerin kaçak olarak bu alanlara atıldığını, Dikili Belediyesi'nin de bu çevre katliamına göz yummaması gerektiğini hatırlattı.

KALDIRIMI SÖKEN BELEDİYE ÜSTÜNÜ TOPRAKLA ÖRTÜP GİTTİ

İZMİR Bornova'ya bağlı Kızılay Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, kazıldıktan sonra yerle bir edilen yaya kaldırımlarının tamir edilmesini istedi. Yaklaşık 2 ay önce şikayetlerini dile getirdiklerinin altını çizen vatandaşlar, "Neredeyse 2 ay oldu ancak halen yaya kaldırımımız yapılmadı. Belediye yetkililerinin artık sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

"SORUMLUSU KİM?"

Kızılay Mahallesi Hürriyet Caddesi numara 30 önündeki yaya kaldırımının alt yapı çalışmaları sırasında kazıldığını, sonrasında da toprakla zeminin örtüldüğünü anlatan vatandaşlar, sonrasında yaya kaldırımının öylece bırakıldığını ifade etti. Ne kaldırıma parke taşı döşendiğini ne de eski haline getirilmesi için alanda bir çalışma yapıldığını söyleyen vatandaşlar, "Defalarca hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de Bornova Belediyesi'ne şikayette bulunduk ancak gelip bir türlü kimse yapmadı. Kaldırımımız öyle harabe şekilde duruyor. Haziran ayından beri bu şekilde. Neden kimse ilgilenmiyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi mi yoksa Bornova Belediyesi mi sorumlu buradan çözemedik ancak sorunumuzun artık çözülmesini istiyoruz. Belediye yetkilileri artık duysun sesimizi" diye konuştu.