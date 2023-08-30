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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Ağustos Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Ağustos Çarşamba

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor.Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri ilçe ilçe duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 30 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 30 Ağustos Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Saat : 9:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

GÖÇBEYLİ ( BİÇER SK. GÜL SK. HÜSEYİN DEMİR CD. KEMALLER SK. MENEKŞE SK. )

Saat : 9:00 - 15:00

BORNOVA / İZMİR

GÜRPINAR ( 7005/1. SK. 7005/3. SK. 7010 )

Saat : 9:00 - 14:00

ÇİĞLİ / İZMİR

İNÖNÜ ( 209. SK. 9204. SK. 9206. SK. 9207. SK. 9208. SK. 9209. SK. 9210. SK. 9211. SK. 9212. SK. 9213. SK. 9214 9244 MİLLET CD. ŞEHİTLER CD. )

UĞUR MUMCU ( 8989. SK. 8989/1. SK. 8997. SK. )

Saat : 9:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

UĞUR MUMCU ( 1250 SK. 1256/2. SK. 1256/3. SK. 1308. SK. 1335. SK. 1339. SK. 1343. SK. GAFFAR OKKAN MANİSA ASFALTI CD. MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BLV. )

YAHŞELLİ

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