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İzmir'de Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu ne zaman açılacak? İşte projede son durum

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu, 2024 yılı sonunda kullanıma açılacak. Tesis, 10 kulvarlı olimpik yüzme havuzu, trablemli atlama havuzu ve çocuk çırpınma havuzu gibi 3 farklı havuz içerecek. İnşaatın yüzde 25 seviyelerinde tamamlandığı belirtiliyor. Havuz kompleksinin içinde 900 kişilik bir tribün de yer alacak.

İHA
İzmir’de Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu ne zaman açılacak? İşte projede son durum

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu, 2024 yılının sonunda hizmete girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir'de Atatürk Stadyumu Spor Kompleksi Yerleşkesi'nde inşa edilen Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu, 2024 yılının sonunda hizmete girecek. İçerisinde 1 adet 10 kulvarlı olimpik yüzme havuzu, 1 adet trablemli atlama havuzu, 1 adet çocuk çırpınma havuzu ile toplamda 3 havuz bulunacak tesis, 900 kişilik tribüne de sahip olacak.

2023 yılının başında başlayan inşaatın şu an yüzde 25 seviyelerinde tamamlandığını ifade eden şantiye şefi Asım Aydın, "Kaba imalatlar seviyesine geçildi. İnşallah 2024 yılı sonuna doğru havuzumuzu hizmete açacağız. Havuz olarak kompleks bir yapı. Atlama havuzu, olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzu olmak üzere üç ayrı havuzdan oluşuyor" dedi.

Aydın, tesiste bulunan olimpik havuzunun uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğini de ifade etti.

ÇOCUK HAVUZU TAMAMLANDI

20 metre derinliğinde bin 543 fore kazığın çakıldığı tesisin inşaatında zemin iyileştirme imalatları bitirilirken, çocuk havuzu da tamamlandı. Atlama havuzu imalatları devam eden tesisin inşaatında olimpik yüzme havuzunun da temel imalatları sürüyor.

Tesiste ayrıca fitness salonu, spa merkezi, çok amaçlı salon, kafeterya, soyunma odaları ve yönetim odaları da yer alacak.

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