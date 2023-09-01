AK Partili Kaya’dan, “Soyer Harmandalı’yı kapatamaz” iddiası

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in çöp tesisi tartışmalarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harmandalı'yı kapatamaz; çünkü 2029 sonuna kadar taahhüdü var" dedi. Kaya ayrıca, Harmandalı'yı kapatmaya kalksa, Büyükşehir'in, atıktan elektrik üretmek için sözleşme imzaladığı özel şirkete karşı hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ÇÖP TARTIŞMASI

Menderes'e yapılması planlanan çöp tesisiyle ilgili ÇED sürecinin, Tarım İl Müdürlüğü'nün olumlu görüş vermemesiyle sonlandığını hatırlatan Kaya, "Çöp tesisi konusunda bizim değil, bizzat kendilerinin istediği bir yer var; Yamanlar... Bu çöp işi hükümetin değil, belediyenin işi. Türkiye'de o kadar çok belediye var, çöp tartışmasının olduğu tek şehir İzmir! Neden? Yapamadığının mazeretini hep AK Parti'ye yıkma derdindeler Bana yer vermediler, izin vermediler, falan. Belediye yönetimi, kamu yönetimi bir ciddiyet ister" dedi.

Kaya şöyle konuştu: "Harmandalı ile ilgili tartışmalar 2010'lu yıllarda başladı. O dönemde Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanıyken Karşıyaka Yamanlar Dağı'nın eteğindeki yeri buldu. 2012'de bu yerle ilgili çalışma başlatıldı. O dönemlerin Karşıyaka Belediye Başkanları Cevat Durak ve Hüseyin Mutlu Akpınar'ın ciddi tepkisi oldu buna. Belediyenin ve STK'ların açtıkları davalarla 2019'a kadar süreç devam etti. O dönemki bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir irade kondu ortaya. Kurumlar burası için olumlu görüşler verdi, izinleri verdi. 198 hektarlık oradaki yerin 100 hektarlık kısmı zaten Milli Emlak'a ait. 4-5 yıl mahkemeler sürdü ve süreç 2019 Şubat'ında bitti. CHP, Harmandalı'yı taşıma konusunda samimi olsa, 2019'da Harmandalı'yı oradan alıp Yamanlar'a tesisi kurma çalışmasına başlardı. Yamanlar'ı biz istemedik, CHP istedi, Aziz Kocaoğlu istedi. Belediye olarak sen istemişsin, biz de yardımcı olmuşuz! Tam da o dönemde Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Soyer, gelen tepkiler üzerine rotayı Menderes'e çevirdi."

TAHTALI BARAJI VAR

Çöp tesisinin Menderes'e yapılamayacağını belirten Kaya, "Çöp tesisini yeni bir yere yapacağım demek, aslında hiç yapmayacağım, demektir. Çünkü itirazlar, davalar, 7 yıl sürüyor! Hele Menderes'e, İzmir'in içme suyunun olduğu alanda, köylülerimizin iki hayvanı için dam yapmasına izin vermiyorsun, içme suyuna zarar verir diye ama oraya çöp tesisi kurmaya çalışıyorsun! Karşıyaka Yamanlar ile ilgili gerçekleri biz İzmirlilere anlatınca, CHP milletvekilleri Tunç Soyer'in elinden aldıkları kağıtlara bakarak açıklama üstüne açıklama yaptılar. Diyorlar ki, burada da bir su kaynağı var, çöp tesisi buna zarar verir! Orada kaynak varsa, burada da Tahtalı Barajı var! Bu bir çelişkidir" diye konuştu.

MENDERES'TE OLMAYACAĞINI KENDİLERİ DE BİLİYOR

YAMANLAR ile ilgili bitmiş bir süreç olduğunu ancak Büyükşehir'in Harmandalı'yı taşımak gibi bir niyeti bulunmadığı iddiasını tekrarlayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet; bunların Harmandalı'yı taşımak gibi niyetleri yok. O tesisin Menderes'te olmayacağı kendileri de çok iyi biliyor. Neden? Çünkü Tahtalı Havzası, Menderes'te. Tunç Soyer'in bir çelişkisinden daha söz edeyim. Ulaşım maliyetinden söz ediyor. Menderes olmazsa, çöpü Bergama'ya, Ödemiş'e göndereceğim diyor. Karşıyaka Yamanlar Dağı, Çiğli Harmandalı'ya 4,5 kilometre. Menderes'te tesisin yapılması istenen yer 80 kilometre. Çöp kamyonları Bergama'ya, Ödemiş'e çöp taşırken mazot yakacak da Menderes'e giderken su mu yakacak? Bu da bir maliyet sonuçta."