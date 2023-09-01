İzmir'in Buca ilçesinde dün gündüz saatlerinde korkunç bir vahşet yaşandı. Yenigün Mahallesi 271 sokak üzerinde minibüsü ile seyir halinde olan F.B, yol üstünde yolcu almak için durdu. Bu sırada arkasında bekleyen araç sürücüsü Z.U, bir kaç kez arka arkaya korna çaldı. Buna sinirlenen minibüs şoförü F.B. aracından inip Z.U'ya yöneldi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Gözü dönen trafik magandası minibüsten aldığı bıçakla, arkasından bir kaç kez korna bastığı için sinirlendiği aracın sahibine saldırdı. Aracın kapısını açıp şoförü tekmelemeye başlayan F.B, etraftakilerin uyarılarına rağmen sakinleşmedi. Yanında taşıdığı bıçağı eline alan F.B, büyük bir soğukkanlılıkla bu kez aracın şoför tarafındaki açık camından Z.U'yu defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde kalan araç sürücüsü Z.U, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde kaldırıldı. Vahşi maganda F.B. ise, Buca Merkez karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktor raporu alınan minibüs şoförü F.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Vatandaşlar arasında büyük panik ve korku yaratan olay, saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.