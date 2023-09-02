Avrupa Birliği’nden yapay zekaya hibe

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, büyük şirketlerin tedarik merkezlerinde ya da fabrikalarında kullanılması amacıyla geliştirdiği otonom taşıma robotuyla Avrupa Birliği'nden 75 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Yapay zeka yardımıyla rota çizebilen, insan gücü ihtiyacını yüzde 70 azaltan robotla Avrupa'ya açılan ekim, bu desteği alan 132 kadından biri oldu.

Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, öğrencileri; Bekir Bostancı, Mehmet Emre Söyünmez ve Sercan Çağdaş Tekkök ile birlikte 2020 yılında bir şirket kurdu.

HEDEFLERİ YURT DIŞINA AÇILMAK

ÇALIŞMALARINI otonom robotlar üzerine yoğunlaştıran ekip, insan gücünün daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan bir taşıma robotu geliştirdi. Şirketin ve robotun ilk müşterisi Vestel oldu. Doç. Dr. Ekim, şöyle söyledi: "Robotlarımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz ise yurt dışına açılmak."