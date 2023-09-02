Bakan Yerlikaya duyurdu: Muğla ve İzmir’de 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

MUĞLA VE İZMİR'DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4️⃣2️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️#Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; ❌1️⃣'i yabancı 2️⃣5️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü… pic.twitter.com/G3TFAhYsim — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 2, 2023

Yerlikaya, paylaşımında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.