İzmir’de yıldızlar geçidi: İbrahim Tatlıses’ten muhteşem konser

Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında hem projelerine hem de vatandaşları ünlü isimlerle buluşturmaya devam ediyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne de denk gelen günde ilk olarak Ulukent Aile Sağlık Merkezi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, İzmir Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Metin Kızılelma, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KALİTELİ VE GÜVENİLİR HİZMET

Törende konuşan Pehlivan, "Bugün burada bir sağlık hizmeti yuvasının temelini sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu paylaşıyorum. 550 metrekare üzerine inşa edeceğimiz Aile Sağlığı Merkezi binamızı en kısa sürede tamamlayıp, kullanımı da Sağlık Bakanlığımıza devrini gerçekleştireceğiz. Yapımı bitiminde bölge halkımızın daha kolay erişebileceği, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri sunacağı Aile Sağlığı Merkezimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise, "Bir ülkenin gelişmişliğinin gösterilmesinde sağlık göstergeleri çok önemli yer tutar. Ve gururla söyleyebilirim ki ülkemizdeki sağlık hizmetlerinde kaliteyi her geçen zaman artırıyoruz. Menemenimiz de çok gelişen çok büyüyen çok göç alan bir ilçemiz Bu açıdan sağlık alanındaki ihtiyaca cevap vermek bu yatırımı çok önemsiyorum. İlçemize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi sonrası protokol bastıkları buton ile sağlık tesisinin temelini attı.

PEHLİVAN'DAN 'BARIŞ' VURGUSU

Program akşam Asarlık'ta düzenlenen birbirinden ünlü sanatçıların katıldığı konserlerle devam etti. Konser öncesi Asarlıklılara seslenen Pehlivan, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü İnsanlığın ortak arzusu ve çabası olan 'barış', herbirimizin kalbinde başlar ve tüm insanlığı kapsayacak şekilde büyür. Hepimizin üzerine düşen sorumluluk, bu değerli hedefi gerçekleştirmek için birlikte çalışmaktır. Çünkü bizler, tüm dünya milletlerine ilham veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Savaş zaruri olmadıkça cinayettir' sözünü şiar edinmiş bir milletiz. Çok şükür şanlı tarihimizde de bunu görüyoruz. 6 bin yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Menemen'imizde, birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Ben Belediye Başkanınız olarak, bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz olarak söz veriyorum ki Menemen'imiz daha da mutlu, daha da umutlu, daha da huzurlu insanların yaşadığı, hayranlık uyandıran bir kent olacak" dedi.

Menemen Belediyesi olarak geleceği düşünerek projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, "Geçtiğimiz günlerde bir ilki başararak, yaklaşık 250 milyon liraya belediye bünyemize kattığımız 100 yeni aracımızın Cumhuriyet Meydanımızda tanıtımını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizden günden bugüne belediyemize 151 araç kazandırdık. Yine bir ilk olan Menemen tarihimizin en büyük, en geniş yol yenileme seferberliğimize gece gündüz demeden devam ediyoruz. Ayrıca Ege Bölgesi'nin en büyük iki kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Amfi tiyatrodan kongre merkezlerine, gençlik merkezlerinden trafik eğitim parkuruna, halı sahalardan basketbol sahalarına, pazar yerlerinden düğün salonlarına, kafeteryalardan restoranlara, park düzenlemelerinden oyun gruplarına, aile sağlık merkezlerinden taziye evlerine, dershanelerden anaokullarına, can dostlarımız için planladığımız bakımevlerinden çocuk köyüne varıncaya kadar pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Çanakkale Asfaltında yaptığımız orta refüj çalışmalarıyla Menemenimizin çehresini değiştirirken, yakın zamanda kazandıracağımız battı çıktıyla da ilçe merkezimizdeki trafik sorununa neşter vuracağız" diye konuştu.

ASARLIK HİZMETLE BULUŞTU

Asarlıklılara müjdeler veren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Hizmet farkımızı Asarlık'ta da yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bir zamanlar ötelenen, arka bahçe gibi düşünülen Asarlık'ta bugün hizmet var. Asarlık tarihinde daha önce yapılmamış yol yenileme seferberliğimizde sona doğru geldik. Ayrıca 15 bin 200 metrekare üzerine inşa ettiğimiz Gençlik Merkezimiz çok kısa süre içerisinde hizmetinize sunacağız. Bu projemiz çerçevesinde ilçemize kazandıracağımız ilk yarı olimpik açık ve kapalı havuzumuzu Asarlık'ta inşa ediyoruz. Tesisin hemen yanındaki halı sahamızı bitirerek gençlerimizin kullanımına açtık. Gençlik Merkezimiz içinde yer alacak aile hekimliğimizin de temelini attık. Ardından ihale aşamasına taşıdığımız trafik eğitim parkurumuzu tamamlayacağız. Kısa sürede bitireceğimiz Gençlik Merkezimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın büyük bir mutlulukla kullanacağı bir tesis olacak. Asarlık'ta spor kulüplerimizi destekliyor, gençlerimizin spora yönlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Evlatlarımızı sporla tanıştıran tüm kulüplerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben bu ve bunun gibi birçok hizmetimizin Asarlık'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizler sizlerden aldığımız güçle, ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Mevla'm bu birliğimizi, beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Menemen sevgisiyle yanıp tutuşan herkesi canı gönülden selamlıyorum. Yaşasın Asarlık, Yaşasın Menemen, Yaşasın Türkiye."

Cumhuriyetin 100. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen konserlerde ilk olarak Caner Gülsüm çıktı. Daha sonra da Türk Müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve komedyen Şafak Sezer sahne aldı. Aynı sahneyi paylaşan ünlü sanatçılar, Menemenlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin açılışını yapan Şafak Sezer, konserin ilk dakikalarında esprileriyle eğlencenin zirveye çıkacağının sinyalini verdi. Dinleyicileri kahkahaya boğan ünlü komedyenin Gülben Ergen'i sahneye davet etmesiyle müzik keyfi başladı. Ergen, en sevilen hitleriyle Menemenlilere tam anlamıyla eşsiz bir gece yaşattı. İlerleyen dakikalarda müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in sahne almasıyla coşku ikiye katlandı. Dünden bugüne unutulmayan klasikleriyle mest eden imparator, tüm hayranlarının kalbine dokundu. Asarlılıklar da imparatora olan sevgilerini halay çekerek karşılık verdi.

YILDIZLAR MAZİYE GÖTÜRDÜ

Dans performanslarıyla müzikseverleri geçmişe götüren Gülben Ergen ve İbrahim Tatlıses'in bu özel anları, renkli dakikalara sahne oldu. Eşsiz performanslarıyla sahnede devleşerek hayranlarına eşsiz bir gece yaşatan ünlü sanatçılar, 3 saat boyunca sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. İbrahim Tatlıses konserin son bölümünde Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı sahneye davet etti. Pehlivan da sahneye eski Asarlık Belde Belediye Başkanı Alaattin Aksak ve eşi Filiz Pehlivan ile birlikte çıktı. Davetlerini kırmayıp gelen İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer'e teşekkür eden Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz konserlere, her şeyin en iyisine layık çok değerli Menemenli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.