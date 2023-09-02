Meksika tatili kabusa dönüştü

İZMİR Alsancak'ta kuaförlük yapan Kemal Muştu (34) ve Milli tekvandocu eşi Lisa Muştu'nun (32) 3 yaşındaki ikiz kız bebekleri Hera ve Helen ile birlikte, 10 bin 500 Euro ödeyerek kamuoyunda bilinen bir tatil şirketi olan Tatil Budur'dan aldıkları tur hayatlarını zehir etti.

Çift, büyük hayaller kurarak gittikleri Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan Cancun Havalimanı'nda tura ait otel kayıtları sahte çıktığı için gözaltına alındı. Adeta uluslurarası terörist muamelesi gören İzmirli çift, ters kelepçe ile havalimanın mahzenine atıldı.

48 SAAT AÇ VE SUSUZ KALDILAR

Çiftin telefonlarına el koyan Meksika polisi, 48 saat aç ve susuz bıraktıkları Muştu Ailesi'ni uçakla Türkiye'ye geri gönderdi. Muştu Ailesi'nin avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, ailenin dönüşünden sonra tur satın aldıkları Tatil Budur şirketini aradıklarını, şirket yetkilileri yaptıkları affedilmez hatayı kabul etmediği için maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını dile getirdi.

KEMAL MUŞTU YENİ ASIR'A KONUŞTU

"HAYATIMIZI 48 saat içinde karartılar. Yaşadığımız travmayı hala atlatamadık" diyen Kemal Muştu Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada ise şunları söyledi: "Meksika'ya iniş yaptığımızda oradaki gümrük memuru evraklarımızı kontrol ettikten sonra bizi hapishane gibi bir yere aldı. Türkiye Konsolosluğu'nu aramak istediğimi söylediğimde bana, 'Burası ne Meksika ne de başka bir yer, sınır bölgesindesiniz. Konsolosluğa haber veremeyiz' dediler. Ters kelepçe yaparak beni yeniden zindana indirdiler. Eşim ve 3 yaşındaki ikiz çocuklarım bir yerde, ben de başka bir yerde kaldık. Orada kaldığımız 48 saat boyunca bize sadece birer litre su verdiler; çocuklarıma bile yemek vermediler. Daha sonra da hiçbir açıklama yapmadan tatil satın aldığımız firmanın evraklarının sahte olduğunu söyleyerek bizi uçağa bindirip geri gönderdiler."

50 BİN LİRA TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

YENİ Asır'a konuşan avukat Alperen Cihan Çetinkaya, şirkete ödediğimiz 10 bin 500 Euro ile 50 bin lira tazminat talep ederek davası açtık. Şirketin avukatları da bize "Sadece ödenen 10 bin 500 Euro tur ücretinin yüzde 15'ini veririz, biz sizden o kadar kazandık' diyerek talebimizi kabul etmediler" dedi.