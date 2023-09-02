Urla’da SİT değişikliği

İZMİR'İN Urla ilçesi Özbek bölgesinde kalan birinci derece doğal SİT bölgesinin derecesi düşürülerek yapılaşmasının önü açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bazı SİT bölgelerine dair yeni duyurular yayımladı. 2014 yılında başlatılan "İzmir ve Manisa İlleri Doğal SİT Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında "Hizmet Alımı İşi" gereğince yapılan incelemelerin biri daha sonuçlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak askıya çıkarılan değişikliğe göre Urla Özbek Mahallesi'nde kalan alanın SİT durumu güncellendi. Değişiklikle birlikte geniş bir alanın SİT derecesi birinci derece doğal SİT'ten, 2'inci Derece Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı'na ve 3'üncü "Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'na düşürüldü.