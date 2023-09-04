Bakan Uraloğlu tarih verdi! Rize’den İzmir’e uçuşlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rize-İzmir uçuşlarını da başlatıyoruz. İlk sefer 18 Eylül'de yapılacak" dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye'yi uluslararası bir lojistik üs olarak dünyaya bağlayacak olan İyidere Lojistik Liman Projesi'nin faaliyete geçeceği tarihi de açıklayarak, "Bu liman stratejik öneme sahip. 2026 yılı içerisinde faaliyete geçireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il koordinasyon toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak, Rize-İzmir uçuşlarının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, "İlk sefer 18 Eylül'de yapılacak. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Bölgedeki altyapı ve ulaşım projelerine ilişkin olarak Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman projesinin önemine vurgu yaptıktan sonra projede gelinen aşamayla birlikte faaliyete alınacağı tarihi açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun bu konuda açıklaması şöyle:

"Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Kafkas ülkeleri ve orta doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır. Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz Havzası'nda büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacaktır. Özellikle İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai Limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olması çok büyük bir avantajdır. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır. Proje genelinde yaklaşık yüzde 27 ilerleme kaydettik. İnşallah, 2026 yılı içerisinde projemizi faaliyete geçireceğiz. Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz. Bu liman, Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum."

YATIRIMLARIMIZLA TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRDIK

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın son 21 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığı yatırım tutarının yaklaşık 4 trilyon 173 milyar lira olduğunu söyledi. Uraloğlu, gerçekleştirilen yatırımları ilişkin şöyle konuştu:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometrelerden 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. Dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray'ı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesini sağladık. 26 Havalimanı sayısını 57'ye yükselttik. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları, saymakla bitmeyecek nice eser. Üstelik bunların yapımı onlarca yıl da sürmedi. Şu anda her gün üzerinde yol aldığınız Karadeniz Sahil Yolu'nu hatırlayın. Yapılmasını yıllarca bekledik. Hatta umudu kesmiştik. Bu yol, Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı kapsamında yürütülen 1700 km uzunluğundaki Karadeniz Çevre Karayolu Geliştirme Projesinin en önemli bölümünü oluşturuyordu. Bu nedenle Karadeniz Sahil yolunun tamamlanması tüm Doğu Karadeniz ve bölge ülkelerinde olduğu gibi Rize içinde çok önemliydi. Samsun'dan Sarp'a kadar uzanan toplam 542 kilometrelik bu yolu bitirmekte AK Parti Hükümetlerine nasip oldu. Hamdolsun 2007 yılında Karadeniz Sahil Yolu tamamlanarak tüm Karadenizli kardeşlerim yollarda yaşanan çileleri unuttu. Karadeniz Sahil Yolu ile Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi, bereket geldi."

KARADENİZ LOJİSTİK ÜS HALİNE GELECEK

Rize'nin Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerinde yer alması ve Doğu bloğu ülke pazarlarına ulaşım imkânı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz'in önemli merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hızla büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir. Bu nedenle Rize'nin artan potansiyeline bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmek boynumuzun borcudur. Bu kapsamda son 21 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için yaklaşık 75 milyar lira harcadık. 2003'e

kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 191 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 2 kilometresi BSK kaplamalıydı 365 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 Tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. Nicelerine de devam ediyoruz." diye konuştu.

2 MİLYON YOLCUNUN FAYDALANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ

Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen yıl mayıs ayında hizmete açtık. Bu iki havalimanımız gibi deniz üzerine inşa edilmiş bir havalimanı Avrupa'da yok ve dünyada da örnekleri çok az. Hatta, Rize-Artvin Havalimanımız dünyadaki 5. havalimanı oldu. Yani, dünyada deniz üzerine kurulu 5 havalimanından 2'si ülkemizde inşa edildi. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Rize-Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten günümüze kadar iç hatlarda 4 bin 257 inen, 4 bin 252'de kalkan olmak üzere toplamda 8 bin 509, dış hatlarda ise 59 inen, 62 kalkan olmak üzere toplamda 121 uçuş gerçekleşmiştir.

Genel toplamda yaklaşık 8 bin 650 uçak trafiği olmuştur. 1 milyon 200 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Rize-Artvin Havalimanımızda günlük 6 uçuş İstanbul Havalimanı, 4 uçuş Sabiha Gökçen ve 2 uçuş Ankara olmak üzere toplamda 12 uçak gidiş-geliş 24 uçuş trafiği gerçekleşmektedir. Yılsonuna kadar da açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcumuzun Rize-Artvin Havalimanımızdan faydalanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Ayder Yolu için ihale sürecinin daha önce başladığını belirterek, 36.7 km'lik yolun ihalesini bu ay içerisinde tamamlanacağını, en kısa zamanda imalatlara başlanacağını söyledi.

İyidere-İkizdere-Ovit Yolu'nun ikmal halesini yaptıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, "İyidere-İkizdere arasındaki 37 km'lik kısmı da bitiyoruz. İkizdere-Ovit arasındaki 19 km'lik kısmı da en kısa zamanda yatırım programına alacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, ayrıca Ardeşen-Ayder-Tunca Yolu'nun Ayder-Tunca bağlantısındaki 6 km'lik ortak yol çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, "Kalan 12 km'lik kesimle ilgili çalışmalarımızı da planlayacağız" dedi.