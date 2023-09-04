Kask takmayan sürücü kurtarılamadı

İzmir'de kaskı ve plakası olmayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü yitirerek şarampole yuvarlandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında, Ali Fuat Erdem Mahallesi 9786 Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Faydalı'nın kullandığı plakasız motosikleti yaklaşık 20 metreden düştü. Yapılan kontrollerde şoförün kaskının da olmadığı belirlendi.

KASKINI TAKMAMIŞ

Karabağlar'da yaşanan kazada sürücü kurtarılamadı. Motosikletin şarampole yuvarlandığını gören çevredekiler hemen 112'yi aradılar. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalelerini yaptı. Fakat kask takmadığı belirlenen Selahattin Faydalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI GELDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından olay yeri incelenmeye başlandı. Faydalı'nın kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen gözyaşlarını tutamayan yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Faydalı'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.