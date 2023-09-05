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Haberler İzmir Ayrılmak istedi kan döküldü

Ayrılmak istedi kan döküldü

FATİH ŞENDİL
Ayrılmak istedi kan döküldü

İZMİR Bayraklı'da ayrılmak istediği söyleyen Rahman Gani, sevgilisi Birgül Ersoy tarafından bıçaklandı. Olay, akşam saatlerinde Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşandı.

Rahman Gani

Elde edilen bilgilere göre, kısa bir süre önce aralarında aşk ilişkisi başlayan Birgül Ersoy (53) ile Rahman Gani (31), ayrılma iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersoy, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisini bacağından bıçakladı.

Birgül Ersoy

GÖZALTINA ALINDI

BAYRAKLI'DA meydana gelen olayın ardından, kanlar içinde kalan Gani hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise ekmek bıçağı ile Gani'yi bıçaklayan Ersoy'u gözaltına aldı. Doktor raporu alınan Ersoy işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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