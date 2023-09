İlk adımların mutluluğu

İzmir'de geçen yıl 11 Nisan'da otomobiliyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve omuriliği kırıldığı için doktorların yürüme şansı vermediği polis memuru Selma Akdemir (27) Ankara'da yaklaşık 1,5 yıl süren tedaviyle ayağa kalktı.

AĞIR YARALANMIŞTI

Tedavi gördüğü hastanede destek alarak ilk adımlarını atan Akdemir, "Doktorlarım bana, 'Sen omurilik felcisin. Artık senin yürümen imkansız' dedi. Şu an koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum. Bu benim için kazanılmış bir zafer değil. Desteksiz yürüyene kadar, koşana kadar, işime geri dönene kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve çeşitli kurumlarda uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında eğitimler veren polis memuru Selma Akdemir, geçen yıl 11 Nisan'da otomobiliyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

AĞACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobili ağaca çarpıp takla atan Akdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Omuriliği kırılan, beyin ve mide kanaması geçiren Akdemir, 28 gün yoğun bakımda yaşam savaşı verdikten sonra hayata döndü. Ancak doktorları Akdemir'e bir daha yürüyemeyeceğini söyledi.

AMELİYAT EDİLDİ

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selma Akdemir, omurilik ameliyatının ardından gördüğü fizik tedaviyle ayağa kalkmayı başardı. Akdemir, hastanede destek alarak ilk adımlarını da attı. Tedavi sürecinde hastanede tekerlekli sandalye ile personele uyuşturucudan korunma yöntemlerine ilişkin eğitimler de veren Akdemir, hedefinin destek almadan yürümek ve mesleğine geri dönmek olduğunu söyledi.

'OMURİLİK FELCİ ÖNLENEBİLİR'

OMURİLİK Hastalıkları Derneği Başkanı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Müfit Akgüz, '5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'ne dikkat çekerek, omurilik yaralanmalarının yüzde 90'ının kazalar ile meydana geldiğini söyledi.

DENİZE ATLAMAYIN!

PROF. Akgüz, "Omurilik hastalarında ana tedavi hasar almamak. Ana problemler dünyanın her yerinde çok benziyor aslında. Bunlar; trafik kazaları, yüksekten düşmeler, yüksekten cisim düşmesi, suya atlamalar gibi şeyler. Trafik kazalarında bir kemer takma bile hastayı omurilik felcinde koruyabilir. Her sene yaz aylarında her kliniğe 4-5 genç, sığ suya atlaması nedeniyle boyun travması ile gelir. Kollarını bile kullanamayan çocuklardır bunlar. Sadece suyun mesafesini ölçmek veya oraya atlamamak bile omurilik felcini önleyebilir. Omurilik hasarı engellenebilir, önlenebilir. Hem de çok basit önlemlerle" dedi.