Ailesi tek bir görüntü istiyor

İzmir'in Çeşme ilçesine arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Veli Eren Atay'dan ailesi bir daha haber alamadı. Perişan olan aile çocuğunu bulabilmek için Müge Anlı'ya çıkarak tek bir video görüntüsü ya da fotoğraf için İzmirlilerden yardım istiyor. 15 Temmuz'un 16 Temmuz'a bağlayan gecenin ilk saatlerinden itibaren bu koya ve çevresine gelen vatandaşların delil olabilecek bir görüntüyü göndermeleri için yalvarıyor.

İzmir'de sokak sokak gezip afiş yapıştıran Veli Eren Atay'ın ailesi sonuç alamayınca son umut olarak ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'ya çıktılar. 15 Temmuz'da Çeşme'ye giden ve hala kayıp olan 19 yaşındaki Veli Eren Atay için ailesi, umut içinde çabalıyor. Baba Mehmet Atay (48), "Halkımızdan yardım istiyoruz. Ne olur bilen, gören varsa haber versin. O gece mutlaka bir kare fotoğraf çeken bir kişi video çeken bir kişi vardır. Lütfen o gün orda olan yüzlerce kişi telefonlarına baksın" dedi.