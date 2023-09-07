İzmir iş dünyası OVP için ne dedi?

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özgener, "Ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel kararların benzer hızda ve kararlı bir şekilde sürmesinin ve OVP'de ele alınan konuların takvim süreleri içerisinde hayata geçmesinin ülkemiz ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hükümet tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2024-2026 Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Odamız tarafından önerilen öngörülebilirlik, tutarlılık, bütünsellik, işlevsellik gibi ana kavramların yanı sıra enflasyonla mücadele, vergi sistemi, yeşil-dijital dönüşüm, girişimcilik eko sisteminin güçlendirilmesi gibi konuların yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"

2023 yılsonu enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın üst sınırı olan yüzde 62'nin üzerinde yüzde 65 olarak belirlendiğine dikkat çeken Özgener, "2024 ve sonrası için ise tahminler aynı. Büyüme tahminleri ise 2023 için yüzde 4.4, 2025 için yüzde 4 ve bir önceki OVP'ye göre düşüyor. Yeni OVP'ye önceki programlardan farklı olarak yapısal reformların dahil edilmesi ve bu başlıkların detaylandırılması, 2023 yılı 2. yarıda turizm ve ihracatın katkısıyla ekonomik büyümenin yüzde 4,4 olarak hedeflenmesi ve dönem içerisinde yüzde 4-5 aralığındaki büyüme hedeflerine ulaşırken aynı zamanda enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilecek olmasını önemsiyoruz" dedi.

"YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN OVP'DE GENİŞ OLARAK YER ALMASI BİZLERİ MOTİVE ETTİ"

Değerlendirmelerini sürdüren Özgener, "İş dünyası olarak en çok önem verdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın geliştirilmesi hedeflerimizin yanı sıra ikiz dönüşüm olarak görüşülen yeşil ve dijital dönüşümün OVP'de geniş olarak yer alması da, uzun zamandır bu konuda projeleri olan bir Oda olarak bizleri motive etti. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Sera OSB kurulması yönünde çalışmaların hızlandırılacak olması ve OVP çerçevesinde sera yenileme yatırımlarına daha fazla destek verilecek olmasını da kardeş kurumlarımızla çalışmalarını sürdürdüğümüz Tarımsal OSB Projelerimiz dahilinde çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

"REEL SEKTÖRÜMÜZE YOL GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Özgener değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı: "Sonuç olarak, bundan sonraki sürecin, enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi açısından kritik bir zaman dilimi olacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın adımları ile enflasyonu düşürmek için bir alan oluşturuldu ve bu adımlar, Orta Vadeli Program ile desteklendi. Bu nedenle ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel kararların benzer hızda ve kararlı bir şekilde sürmesinin ve OVP'de ele alınan konuların takvim süreleri içerisinde hayata geçmesinin ülkemiz ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. OVP'nin gerçekçi tahminler ve bir düzenleme takvimi verdiği için reel sektörümüze yol göstereceğine inanıyoruz, ama enflasyonunun açıklanan büyüme oranlarıyla nasıl düşeceğine dair detayların da belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD ) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yelkenbiçer, "Önceki yıllara göre hedefler açısından daha gerçekçi, piyasanın tahminlerine ulaşan rakamları görüyoruz. Enflasyonla mücadele var. Gerçekçi bir program olduğu için eğer yüksek bir kararlılık gösterilir ise üç yılın sonunda hedeflere ciddi ölçüde ulaşılabilinir" dedi.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılması öngörülen programda kişi başı gelirin 15 bin dolara çıkarılmasının planlandığına dikkat çekerek, "OVP ile ekonomimizin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası belli oldu. Büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılması öngörülen programda kişi başı gelirin 15 bin dolara çıkarılması planlanıyor. Önceki yıllara göre hedefler açısından daha gerçekçi, piyasanın tahminlerine ulaşan rakamları görüyoruz. Enflasyonla mücadele var. Gerçekçi bir program olduğu için eğer yüksek bir kararlılık gösterilir ise üç yılın sonunda hedeflere ciddi ölçüde ulaşılabilinir. Özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne katılım oranlarını hedeflemek ve yakalamak önemli. EGİAD Think Tank raporu çerçevesinde şu anda "neet" dediğimiz ne istihdamda ne de eğitimde olan; işsiz gençlere yönelik bir rapor hazırlatıyoruz. Bu anlamda bizim için açıklanan hedefler çok önemli ve takip edeceğimiz rakamlar olacaktır" dedi.

"ENERJİ BORSASINI BÜYÜK BİR MERAKLA BEKLİYORUZ"

"Yine bu sene başında yayınladığımız girişimcilik ana başlığındaki EGİAD Think Tank raporumuzda önerildiği gibi yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün ekonomimiz için çıkış noktası olarak görülmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz" diyen Yelkenbiçer, "EGİAD olarak sürdürülebilirlik ve alt başlıkları bizim için çok önemli; bunun bir bileşeni de temiz enerji konusu. İstanbul Finans Merkezi'nde kurulacak olan enerji borsasını bu anlamda büyük bir merakla bekliyoruz. Bunun ekonomik yanına bakarsak geçen yıl 96,5 milyar dolarlık enerji açığımız vardı; bu açığı azaltacak ve kapatacak bir oluşum olmasını da temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yelkenbiçer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Son olarak büyümenim odağına girişimcilik ve inovasyonun alınmasını ve girişimciliği destekleyecek finansal enstrümanların çeşitlendirilmesini istiyoruz. Üniversite- kamu- sanayi üçgenindeki iş birliği alanlarının çoğaltılmasının hedeflenmesini oldukça önemli bir strateji olarak görüyoruz. Bu fikirlerimiz doğrultusunda raporu oldukça olumlu buluyor ve yapısal reformlara acilen başlanmasını temenni ediyoruz."

İZTO BAŞKANI ÖZGENER'DEN OVP DEĞERLENDİRMESİ

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Orta Vadeli Program'ın uygulanmasındaki kararlılık aydınlığa çıkmamız için önemli." dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OVP'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kestelli,

Programın uygulanmasında gösterilecek kararlılığın tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesine ve hedeflere ulaşılmasına önemli katkısı olacağını düşündüğünü aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Seçimden sonra rasyonel politikalara dönüşün ısrarla vurgulanması, mali disiplin yolunda kararlar alınması ve şeffaflık açısından önemli adımlar atılması güven ikliminin oluşması için çok değerli. Toplumun tüm kesimlerinin programın 4 temel amacında hemfikir olduğunu düşünüyoruz. Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi önemli başlıklar. Bunların tamamı doğru teşhisler ve hedefler. Programa ek olarak tarımsal üretim ve ticaret özelinde de yenilikçi bir programa sektörümüzün ihtiyacı olduğunu ekleyebilirim. Küresel gelişmelerde düşünüldüğünde 2023 ve 2024 yıllarının zor geçeceğini öngörüyoruz. Orta Vadeli Program'ın uygulanmasındaki kararlılık aydınlığa çıkmamız için önemli."

Işınsu Kestelli, programa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.