İzmirliler dikkat: Hafta sonu bu yollar trafiğe kapatılacak

9 Eylül, İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:

9 Eylül 2023 tarihinde 08.00-10.00 saatleri arasında şu yollar kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak:

Anafartalar Caddesi

Gazi Osman Paşa Bulvarı

Eşrefpaşa Caddesi'nin bir bölümü

Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Göztepe istikametinden Konak istikametine gelen akım yoğunluğuna bağlı olarak Konak Tünellerine yönlendirilecek.

10 Eylül 2023 tarihinde 05.00-12.00 saatleri arasında şu yollar araç trafiğine kapatılacak:

Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon)

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın sahil tarafı

Haydar Aliyev Bulvarı

Başak Sokağın bir kısmı

Ayrıca yapılan açıklamaya göre bu güzergâhlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.