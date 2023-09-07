O anlar kameraya yansıdı park halindeki araçlara çarptı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Yeşilova Mahallesi 4076 Sokak'ta seyreden otomobil, park halindeki 3 otomobil ve bir kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonrası araçlarda hasar oluştu. Hafif yaralanan otomobilin sürücüsü, alkol muayenesi için hastaneye götürüldü. Aracında hasar oluşan ve kazayı gören Burkay Çalışkan, "Araç, bu yöne doğru yaklaşık 150 kilometre hızla önce öndeki bir otomobile, sonra kamyonete çarparak 4 aracı perte çıkardı" dedi. Öte yandan otomobilin araçlara çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin yolda hızlı bir şekilde seyredip, araçlara çarptıktan sonra savrularak durduğu görülüyor.