Trafikte sopalı saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kavga, 31 Ağustos saat 17.30'da yaşandı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Erol Çelik'in (38) kullandığı otomobil çarpıştı. Kavgada Yıldırım sağ gözüne aldığı darbeyle yaralanırken kardeşi Cengiz Yıldırım'ın sağ kolu kırıldı ve yeğeni Erdem Yıldırım'ın da gözünün altına ve göğsüne bıçak darbesi geldi.

EKİPLER ZOR AYIRDI

Karşıyaka'ya bağlı Örnekköy mahallesinde yaşanan kavga sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Evli, 6 çocuk babası Yılmaz Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kardeşi Cengiz Yıldırım ile yüzüne 5 dikiş atılan yeğeni Erdem Yıldırım, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Çelik ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'AKRABALARINI ARADILAR'

Erol Çelik'in ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını belirtip, "7532 Sokak'tan gelen otomobil, sol çamurluğa çarptı. Aracından inen sonradan adının Yılmaz Yıldırım olduğunu öğrendiğim bu kişi, 'Dikkat etsene, bak arabanın haline' dedi. Sözlü başlayan tartışmamız gittikçe büyüdü. Aracından sopa çıkardı. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.

GÖZÜNDEN AMELİYAT OLACAK

ERDEM Yıldırım ise ifadesinde, "Amcam ufak bir trafik kazası geçirip beni aradı, yanına gittim. Olay yerine vardığımda amcamı darbedilirken gördüm. Yardımına koşarken sopa ve bıçakla yaraladılar. Gruptan biri elindeki bıçakla beni önce göğsümden sonra gözümün alt kısmından yaraladı. Gözümün altındaki bıçak yarasına 5 dikiş atıldı. Gözümden ameliyat olacağım. 3 kişiye 50 kişi saldırdı" dedi.