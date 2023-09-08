Asansör skandalı Bay Kemal’e uzandı

Yeni Asır'ın İzmir'de CHP'li belediyeleri ziyaret ederek belediye başkanlarından ilçelerinde asansör denetimleri için İstanbul merkezli AND firmasıyla çalışmalarını istediğini ortaya çıkardığı CHP'nin şu anki Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın imza attığı skandal CHP'yi karıştırdı.

BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını ifade ederek, "Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde arıyorum. Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz dedi" açıklamasında bulundu. Katıldığı TV programının yanı sıra Yeni Asır'a da açıklamalarda bulunan Özcan, bunu özel kalemi Şükran Kütükçü aracılığıyla Genel Başkan'a sordurduğunu ve Kılıçdaroğlu'ndan "Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok. İstediğine versin" cevabı aldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığı konusunda doğru söylediğine inandığını belirten Özcan, ancak kendi yardımcılarının kendi bilgisi olduğunu söyleyerek böyle bir çalışma yaptığını öğrenmesine rağmen bu isimlerle çalışmaya devam etmesinin de büyük bir çelişki olduğunu vurguladı. Özcan'ın bu açıklamasıyla Özkan ve Özkoç'un asansör firması pazarlama işini sadece İzmir'de değil, Türkiye genelindeki tüm CHP'li belediyelerde yaptığı bir kez daha ortaya çıktı.

DAVA AÇTIRMAK İSTEDİ

Yeni Asır, Özkan ve Özkoç'un yanlarında AND firmasının o dönemki genel müdürü olan CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin ile İzmir'de ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek bu firmayı pazarladığını 20 Kasım 2019'da fotoğraflarıyla manşetten deşifre etmişti. Tuncay Özkan, o dönem firmayla ilişkisi olmadığını iddia ederek Yeni Asır'a dava açtırmak istemiş ve şikayetçi bile olmuştu.

'YAPMADIM DESİNLER ÖZÜR DİLEYECEĞİM'

ÖZCAN, "Engin Özkoç veya Tuncay Özkan'dan 'Bizim böyle akçeli işlerle işimiz yok' diye bir cevap açıklama gelmedi mi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi: "Engin Özkoç, o programda canlı yayına bağlanmak istemiyorum demiş. Benim için doğru söylemiyor demiş. Ben de bağlansın dedim. 'Allah'ın namusum üzerine böyle bir konuşma yapmadım' desin. Şükran Hanım da böyle bir konuşma yapmadığımı söylesin. Ben burada tüm kamuoyu önünde amasız ve fakatsız özür dileyeceğim. Kendimi de müfteri ilan edeceğim dedim."