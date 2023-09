9 Eylül İzmir’in kurtuluşu savaşımızın sembolüdür

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla açıklamada bulundu. Yelkenbiçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olarak bugün olduğu gibi tarih sayfalarında da önemli bir yer edinmiştir. Ancak, en önemli olaylarından biri Yunan işgalinden kurtuluş tarihidir. 9 Eylül tarihinde her yıl kutlanan bu zafer, İzmirli'ler tarafından en büyük coşkuyla kutlanan günlerden biridir. 1922 yılında gerçekleşen bu kurtuluş, Türk milletinin birlik ve beraberlik vurgusunu perçinleyen ve ulusal bayram gibi kutlanan en önemli tarihtir. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun tarihte sembolleştiği, bağımsızlık mücadelemizin simgesi olduğunu söyleyebiliriz."

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ

Yelkenbiçer, "Bu zafer, Türk milletinin gücünü ve kararlılığını sembolize eder. İzmir'in kurtuluşu, genç nesiller arasında da büyük bir öneme sahiptir. Her yıl kutlanan zafer, gençler arasında tarih bilincinin ve vatan sevgisinin pekiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Yeni bir yüzyılı karşıladığımız bu yıl ki kutlamaların da her yıl ki gibi coşku ve heyecanla geçeceğinden emin olarak, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca her zaman öne çıkan bu şehrin 9 Eylül ile hedefe vardığı ve vatanın kurtuluş gününü kutladığı unutulmamalıdır" diye konuştu. Yelkenbiçer, "Bu itibarla bu günler Türk milleti ve bilhassa kentimiz için büyük dönüm noktası olmuştur. İzmir, Büyük Taarruz Harekâtı sonucu 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtulmuş ve akabinde Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması süreci başlamış, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığı gerçekleşmiştir. 9 Eylül 1922 sadece İzmir'in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, Misakı Milli'nin tesisinin ve modern bir Cumhuriyet'e giden yolun sembolüdür. Bu dev miras, hepimizin sorumluluğunda. Tehditleri bertaraf ederek, geleceğe emin adımlarla yürümemiz yine sadece bir asır önceki mücadele ruhuyla mümkün olabilir" dedi.

'ŞÜKRANLA ANIYORUM'

Yelkenbiçer sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum."