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Haberler İzmir Bornova’da ‘Kısa Film Günleri’ne başvuru zamanı

Bornova’da ‘Kısa Film Günleri’ne başvuru zamanı

HABER MERKEZİ
Bornova’da ‘Kısa Film Günleri’ne başvuru zamanı
Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri için başvurular başladı. Hayatın her alanında Bornovalıların yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kısa film tutkunlarını organizasyona katılmaya davet etti. İlki 2021 yılında düzenlen Bornova Kısa Film Günleri'ne ulusal ve uluslararası kategoride 2023 yapımı kurmaca, belgesel, animasyon türlerinde kısa filmler kabul edilecek. Bornova Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak başvurular 10 Eylül'de (yarın) sona erecek. Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri 15-16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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