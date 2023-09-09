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Haberler İzmir Kardeşine hayat oldu

Kardeşine hayat oldu

HABER MERKEZİ
Kardeşine hayat oldu
Kırgızistan'da 6 yıldır makineye bağlı hayat sürdüren diyaliz hastası Nurgul Zheenbek Kyzy (30), geldiği İzmir'de ablası Parizat Shalbabaeva'dan (36) alınıp nakledilen böbrek ile hayata tutundu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan 2 çocuk annesi Kyzy, ilk çocuğuna hamile olduğu sırada kan değerlerindeki değişim fark edildi. Kyzy, böbrek nakli için İzmir'e geldi. Ablası Shalbabaeva, gönüllü donör oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından kardeşler, taburcu edildi. Kyzy, "Benim için yeni ve makinesiz bir hayat başladı. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.
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