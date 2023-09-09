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Haberler İzmir Karşıyaka’da büyük coşku yaşanacak

Karşıyaka’da büyük coşku yaşanacak

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da büyük coşku yaşanacak
Bir ulusu bağımsızlığa götüren milli mücadelenin zaferle taçlandırıldığı İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'ün 101. yıl dönümü, Karşıyaka'da büyük coşku ve heyecanla kutlanacak. Etkinlik programı, bu akşam saat 18.30'da 'Bir Onurun 101. Yılı 9 Eylül' söyleşisi ile başlayacak. Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda Yazar Haluk Işık yönetiminde yapılacak söyleşide, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tarihçi yazarlar Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ile milli mücadelemizin tamamlandığı, bağımsızlığın ilan edildiği gün konuşulacak. Kutlamalar, söyleşinin ardından birbirinden güzel gösterilerle devam edecek. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde saat 20.30'da Vals gösterisi, Belediye Tiyatro ve Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ve Berkant Atılgan konseri gerçekleştirilecek. Tüm yurttaşların davetli olduğu etkinliklerde 9 Eylül'ün 101. yılı coşkusu paylaşılacak.
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