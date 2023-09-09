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Haberler İzmir Solo Türk ve Türk Yıldızları, İzmir'de gösteri uçuşu yaptı

Solo Türk ve Türk Yıldızları, İzmir'de gösteri uçuşu yaptı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında "Solo Türk" ve "Türk Yıldızları", İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Birinci Kordon ve Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler, gösterileri ilgiyle izledi.

AA
Solo Türk ve Türk Yıldızları, İzmir’de gösteri uçuşu yaptı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı.

"Zafer Yürüyüşü"yle sabah saatlerinde başlayan, Konak ve Cumhuriyet meydanlarında devam eden kutlama programının akşamki bölümünde, süvari birlikleri, Birinci Kordon'da gösteri geçişi yaptı.

İzmirliler, yoğun ilgi gösterdikleri süvarilerle fotoğraf çektirdi.

Birliklerin geçişinin ardından, "Solo Türk" ve "Türk Yıldızları", İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Birinci Kordon ve Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler, gösterileri ilgiyle izledi.

İzmir'in pek çok yerinden görülebilen gösteri yaklaşık 75 dakika sürdü.

Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında, fener alayı düzenlendi.

Törenler kapsamında ayrıca İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Kültür ve Sanat Fabrikası önünde zeybek gösterisi sundu.

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