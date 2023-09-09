Son dakika: İzmir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

İzmir Gaziemir'deki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Gaziemir Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı. Bu kapsamda İzmir'e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.