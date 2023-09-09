Tarihin gizli hazinesi Bergama

Bir kent düşünün ki o kent her dönem tarihin arka bahçesi olmayı başarsın. Antik çağda bile tanrıların birbirinden kıskandığı ve uğruna kıyasıya savaşlar verdiği Bergama'dan bahsediyoruz. Malum, çok sıcak bir yaz mevsimi geçirdik, havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Plajların kalabalığından bıkanlara farklı bir önerimiz var.

İLK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Hafta sonu İzmir'in en güzel kentlerinden biri olan Bergama'yı gezip, keşfetmeye ne dersiniz? Bergama'nın, Akropolis, Asklepeion, Kızıl Avlu, Kleopatra Güzellik Ilıcası ve Kozak Yaylası ve daha birbirinden güzel değerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. Bergama, Antik Çağ'dan beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel değere sahip bir yerleşim yeridir. Türkiye'nin ilk arkeoloji müzesi olan Bergama Müzesi, günümüzde en çok bilinen ve ziyaret edilen müzeler arasındadır. Kentin, UNESCO süreci ve Dünya Kültür Mirası listesine alınmasıyla birlikte ilçenin dünya genelinde ünü artmıştır. Öte yandan Bergama, tarihi, kültürel değerler mozaiğinin yanında zengin doğal güzelliklere de sahiptir.

BERGAMA MÜZESİ

Müze binası, Zeus Sunağı planı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1979 yılında da Müze'ye etnografya bölümü eklenmiştir. Müzedeki Erken Tunç döneminden Bizans dönemine kadar değişik dönemlere ait arkeolojik eserlerin çoğu Bergama ve çevresinde yapılan kazılardan çıkmıştır. Etnografya salonunda bölgeye ait dünyaca ünlü Bergama halı ve kilim (Yuntdağ, Yağcıbedir, Kozak Bergama dokumaları), kumaş dokuma örnekleri, el emeği işlemeler sergilenmektedir.

YILDIRIM CAMIİ

Bergama'daki Türk dönemi yapıları içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki hat yazısı Bergamalı Şair Aşki Efendi'ye aittir.

ELAİNA ANTİK KENTİ

ELAİA Antik Kenti'nin kurucusu mitolojiye göre Menestheus'dur. Kent klasik dönemlerde önemsiz hale gelse de Hellenistik dönemde tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Genellikle Bergama Krallığı'nın deniz üssü olarak kullanılmıştır. Bergama Krallığı yıkıldıktan sonra kent yavaş yavaş kazandığı önemi yitirmiştir. Antik kentten günümüze ulaşan en sağlam kalıntı mendireğidir.

KOZAK YAYLASI

Doğa harikası Kozak Yaylası'nda, Bergama Krallığı'ndan bu yana fıstık çamı üretimi yapılıyor. Samimi yöre insanları yaylaya gelen misafirlerini güler yüzle karşılıyor, yöresel yemeklerden ikram ediyor. Çam ormanlarının yeşil denizinde Kozak Yaylası'nı görmeden Bergama'ya gitmiş sayılmazsınız. Yaylada, 5 milyona yakın fıstık çamı ağacı bulunuyor. Kozak yaylasında ciğerlerinize oksijen ziyafeti çekmeyi de ihmal etmeyin.

NE YENİR?

Bergama'da baş döndüren yöresel lezzetlerin en ünlüleri Bergama köftesi, karanfilli leblebi, balık köftesi, kabak çiçeği dolması, tulum peyniri ve subye yumurtasıdır.

PERGAMON ANTİK KENTİ

Helenistik Dönem'in en görkemli yerleşim merkezlerinden biri olan Pergamon Antik Kenti, İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içinde tüm görkemiyle yer almaktadır. Bergama ve çevresinin geçmişi hakkından önaemli bilgiler veren bu muazzam antik kent kalıntıları M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Akropol'un olduğu noktaya teleferikle de çıkabilirsiniz. Akropol size muhteşem bir Bergama manzarası sunacaktır. Bergama krallarının sarayları, tiyatro, kutsal alanlar, kütüphane, tapınaklar, agora, gymnasion, heroon ve diğer Roma Dönemi kalıntıları peş peşe sıralanmaktadır.