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Haberler İzmir İzmir ve Muğla'da piyasaya süreceklerdi! 15 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir ve Muğla'da piyasaya süreceklerdi! 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere yola çıkarılan 15 ton kaçak etil alkolü ele geçirdi. Tır sahibi ve şoförü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

AA
İzmir ve Muğla’da piyasaya süreceklerdi! 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında; lisanssız ve insan sağlığını tehdit eden merdiven altı imalathanelerde damıtılan etil alkolün İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Alınan bilgi kapsamında yapılan takip sonucunda; etil alkolün Antalya iline taşındığı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durduruldu.

Tırda yapılan aramada, kolilenmiş vaziyette 15 ton etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sahibi H.G. ve şoför M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

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