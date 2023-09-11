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Haberler İzmir Vurguncu yakalandı MASAK olayı çözecek

Vurguncu yakalandı MASAK olayı çözecek

FATİH ŞENDİL
Vurguncu yakalandı MASAK olayı çözecek

İzmir merkezli tur şirketi sahibi Emine Yıldız, aralarında Mimarlar Odası Denizli Şubesi üyesi 61 kişinin de olduğu 173 kişiyi 'Balkan Turu' vaadiyle toplamda 2 milyon Türk Lirası dolandırdı. Herkesten kişi başı dolar hesabı üzerinden para alan Yıldız, ekiplerin sıkı çalışmaları sonucunda, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otoparkta yakalandı.

'HİÇ PARAM YOK'

İşlemlerinin ardından tutuklanan Yıldız'ın polise verdiği ifadeye Yeni Asır ulaştı. Yıldız'ın İfadesinde 'Paralarla borcumu ödedim' dediği öğrenilirken MASAK raporunun beklendiği de söylenildi. Tur vurguncusu Emine Yıldız, şirketini borçlu açtığını ve vurgundan kazandığı paralarla borçlarını kapattığını söyledi. Ayrıca 'Beş kuruş param yok' diyen Yıldız'ın doğru söyleyip söylemediğinin tespiti için polisler, MASAK raporlarını bekliyor. Öte yandan tur için para verenler de bu durumun bir an önce çözülmesini beklediklerini ve paralarını da geri elmek istediklerini belirtti.

ÖZEL HABER

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