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Haberler İzmir Ev kirası gibi su faturası!

Ev kirası gibi su faturası!

Yüksek faturalar nedeniyle musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

HABER MERKEZİ
Ev kirası gibi su faturası!

CHP yönetimindeki İzmir'de vatandaşlar Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketiyor. Menderes'e bağlı Bulgurca Mahallesi sakinleri, yüksek su faturalarıyla karşı karşıya. Bu mahalledeki su faturaları bin 500 ila 2 bin lira gibi oldukça yüksek rakamlardan başlayarak 7 ila 8 bin liraya kadar çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi.

"BAHÇEM BİLE YOK"

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesi'nde vatandaşlara gelen su faturaları pahalının da çok ötesine geçti. Kimine 4 bin TL kimine 5 bin, hatta bazılarına 7 bin TL su faturası çıktı. Mahalleli ev kirası gibi su faturalarını görünce musluğa dokunmaya korkar oldu. 19 günde 7 bin 48 liralık su faturası gelen vatandaş Yeni Asır'a konuştu. Evde 5 kişi olduklarını ifade eden vatandaş hayvan beslemediğini ve bahçesi olmadığını söyleyerek gelen faturaya anlam vermeye çalıştı.

'ATEŞİ SÖNDÜRÜYOR AMA BİZİ YAKTI'

İZSU'YA giderek yüksek gelen faturanın sebebini soran mahalleli iddiaya göre "Komisyon geldi. Bu bölgeye ucuz su vermeyin" yanıtını aldı. "Ne olduysa yılbaşından sonra oldu. Faturalar bir anda ona katlandı" diyen vatandaşlar, "Bu çok yüksek ama geçen günlerde 4 bin küsür lira yatırdım", "Şimdi bundan sonra yine ne gelecek onu da bilmiyoruz", "Biz suyun ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" gibi ifadeler kullanarak isyan etti.

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