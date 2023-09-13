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Haberler İzmir Düğüm bir türlü çözülemedi

Düğüm bir türlü çözülemedi

2.5 yıl önce Konak Varyant bölgesinde bir otel odasında kafasına isabet eden tek kurşunla ağır şekilde yaralanan, 774 gündür yaşam savaşı veren Şenay Ay, ifade veremediği için olay aydınlanamıyor.

FATİH ŞENDİL
Düğüm bir türlü çözülemedi

774 gündür bilinci kapalı olan genç kız mucize eseri hayata tutunarak yaşam savaşı veriyor. Konuşamayan ve gözleri ile bile işaret dahi veremeyen 22 yaşındaki Şenay Ay, ifade veremediği için o gün yanında bulunan sevgilisi halen cezaevinde yatıyor ve bu yüzden düğüm çözülemiyor. Halen cezaevinde bulunan ve iddiaya göre olay anında odada bulunmayan ve sonrası sevgilisini kanlar içinde otel odasından çıkartıp hastaneye yetiştiren sevgilisi Muhammed Sayın ise 2.5 yıldır genç kızın uyanmasını ve ifade vermesini bekliyor.

BABA RIZA AY KONUŞMAK İSTEMEDİ

25 yaşındaki Muhammed Sayın isimli kişiyi ısrarla tanımadıklarını ve kızlarının asla böyle bir hayatına kıyacağı yönündeki iddiaları red ettiklerini, ihtimal bile vermediklerini belirten baba Rıza Ay ise Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'in sorularını cevapsız bıraktı.

ÖZEL HABER

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