İzmir’in yeşili bir bir ölüyor

Kentin simgelerinden biri olan Konak Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başındaki Cumhuriyet Bulvarı'ndaki orta refüjdeki palmiye ağaçlarının birçoğu zamanla iddiaya göre böceklenip kuruduğu ya da başka nedenlerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesildi. Meydanın etrafındaki palmiye ağaçları tek tek yok olurken, geriye kalan köklerinin de refüjde bulunan küçük çalıların arasında kaybolduğu göze çarptı. Emek ve para harcanarak kente kazandırılan palmiyelerin zaman içerisinde yok olup gittiğini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Benzer şekilde Cumhuriyet Meydanı'nda hemen yanı başında bulunan palmiye ağaçlarının yapraklarının da bakımsızlıktan sarardığı, hatta zamanın da tedbir amacı ile ağaçların etrafına konulan çelik halatların kopup ağacın gövdesine sarılı halde bırakıldığı da görüldü.

BETON ATILIYOR

Aynı şekilde kentin çeşitli noktalarına dikilen çam ağaçlarının da beton direk gibi kullanıldığı, budama adı altında kasıtlı olarak ölüme terk edildiği hatta bazılarının kök diplerine bile beton atıldığı dikkatlerden kaçmadı. Yeni Asır'a konuşan İzmirli Ziraat Mühendisi Hatice Zeybek Uslu, Cumhuriyet Meydanı'nın çevresindeki palmiye ağaçlarının büyük ihtimalle palmiye kırmızı böceğinden ya da benzer bir durumdan kaynaklı olarak kesilmiş olabileceğini ifade etti. Zeybek Uslu, palmiye ağaçlarındaki sorunların incelenip tedavi edilebilecek konular olduğunu ancak bunun için Ziraat Fakültesi ya da Peyzaj Bölümü'ndeki tecrübeli saha çalışanlarından destek alınabileceğini, o ağaçların kesilmemesi adına yapılması gereken teknik işlemlerin olduğunu vurguladı.

BİZDEN ÖĞRENSİNLER

Kültürpark'taki palmiye ve diğer ağaçların gerektiğini gibi korunup iyileştirilemediğini savunan Zeybek Uslu, "Şuan kent merkezindeki İzmir Fuarı, panayır gibi oldu. Mevcut ana caddelerde gördüğünüz ağaçlar özellikle çam ağacı ve diğer ağaçlara beton direk muamelesi yapılıyor. Ağaçlar kök boğazlarına kadar betonla kaplanıyor. Bunlar beton direk değil, canlı yaşayan ağaçlar ve bu ağaçların izdüşümünün toprak olması gerekiyor. Bugün yerel yönetimlerde taç izdüşümünün ne olduğunu bile bilmeyen maalesef yetkili, yetkisiz bir sürü insan var. Bakımsızlık, liyakatsiz yönetim ve yeşile karşı bir korumama durumu var, İzmir'de bu net. Sadece İzmir ile de kısıtlamayalım her yerde geçerli ama yeşili koruma adına yetkili Ziraat Mühendisleri, Peyzaj Mimarları bir sürü arkadaşlar var. Belediye içerisinde yapamayanlar varsa gelsinler bizden bilgi alsınlar, biz yapılmasını sağlayalım" diye konuştu.

ÖZEL HABER