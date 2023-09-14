Menemen’de çömlek festivali başlıyor

İzmir Menemen'in çömlekleri, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çömlek ve seramik ustalarıyla sanatçılarını bir araya getirerek bir kez daha görücüye çıkıyor. Vatandaşları, 15-17 Eylül tarihleri arasında bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Menemen Çömlek Festivali'ne davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Yeryüzünün en iyi çömlek ustaları ve seramik sanatçılarını Menemen'imizde buluşturuyoruz. Festivalimize

Antarktika hariç tüm kıtalardan toplam 34 ülke katılıyor. Konserlerden atölyelere, sergilerden gösterilere kadar birçok etkinlik hazırladık. Hafızalara kazınacak bu dev şölene herkesi bekliyoruz" dedi. Festival coşkusunun konserlerle zirveye taşınacağını söyleyen Pehlivan, "Bu yıl festivalimizin açılış gününde sevilen sanatçılarımız Mustafa Yıldızdoğan ve Ferhat Göçer, ikinci gününde de Inna sahne alacak" dedi.