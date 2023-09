‘Geliyorum’ diyen felaket

Çiğli'deki toplu konut projesinde 35 metreye yakın kot farkı olmasına rağmen istinat duvarı yapılmadan sürdürülen çalışmalar tepki çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli'de çalışanları için yaptırdığı toplu konut projesinde yapılan kazılar kaygı veriyor. 35 metreye yakın kot farkı olmasına rağmen istinat duvarı yapılmadan sürdürülen çalışmalara tepki gösteren Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, meclis toplantısında konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e uyarılarda bulundu.

'İSTİNAT DUVARI GEREKLİ'

Boztepe, "Çiğli'de İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları için konut yapıyorsunuz. Burada betonarme istinat duvarları olması lazım. Projede var ama şu an yapılmadı, buradan ağır tonajlı kamyon ve otobüsler geçiyor. Üstünde de konutlar var. Geçtiğimiz gün orada yaşayan vatandaşlar da bu konuda şikayetçi oldu. Ben sizi şu an buradan uyarıyorum. 35 metre yakın kot farkı var, istinat duvarı yapılmadan kazı yapılıyor, burada temel atılmış ama aşağıda istinat duvarı yok, bu olmaz, çok tehlikelidir" dedi. Boztepe, "Yarın bir gün toprak kayması gibi herhangi bir felaket yaşandığında projenin sorumlularının ve belediye yönetiminin bunun hesabını veremez. Bu yanlıştan bir an önce dönün" dedi.

'SADECE BİNA DEĞİL BİR YAŞAM ALANI'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için uygulamaya koyduğu 546 dairelik toplu konut projesinin temeli geçtiğimiz yıl 17 Aralık'ta atıldı. Çiğli'deki 36 bin metrekarelik alana yapılacak toplu konutların temel atma töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bu projemizle sadece binalar değil, aynı zamanda çalışanlarımız için bir yaşam alanı inşa ediyoruz" demişti.