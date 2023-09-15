İzmir’de 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında gerginlik: 3 yıldır nefes alamıyoruz

İzmir'deki depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin haklarında dava açılan ikisi tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu sanıkların sözleri gerginliğe neden oldu.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, önceki celsedeki "reddi heyet talebi"nin bir üst mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.

Duruşmada söz verilen, depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan, sorumluların suçlarının sabit olmasına rağmen sadece 2 kişinin tutuklu olduğunu ve buna artık dayanamadıklarını belirterek, diğer sanıkların da tutuklanması gerektiğini söyledi.

Depremde çocuklarını ve yakınlarını kaybeden Emine Yücel ise depremin üzerinden neredeyse 3 yıl geçtiğini ve o günden beri nefes alamadığını belirterek, "Sanıkların birçoğu dışarıda geziyor. Ben nefes alamazken belediye çalışanları duruşmaya katılmıyorlar. Duruşmaya katılmayan sanıkların tutuklanmasını istiyorum." dedi.

GERGİNLİK NEDENİYLE DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık yapı müteahhidi H.H.Ö, 1976'dan beri çok sayıda bina yaptığını, sadece bir binasının yıkıldığını savunarak, "İnsanları ucuza ev sahibi yaptık. Orayı yaptığımda başka bina yoktu. 3 senedir buradayım. Bir tane eksik malzeme kullanmadım. Orada atıyorlar. Atmayla tutmayla olmaz bu işler." dedi.

Mağdurlar ve avukatları, sanığın bu sözlerine tepki gösterdi, salonda tartışma yaşandı.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık mimar A.S.B'nin de mağdur avukatları hakkındaki sözleri sonrası tartışma büyüdü. Mahkeme başkanı, gerginlik üzerine duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

DAVA SÜRECİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Dönemin 2 belediye görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin bu dosyanın ana davayla birleştirilmesi kararı sonrası sanık sayısı 15'e çıkmıştı.

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