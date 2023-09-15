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İzmir'de korkunç olay! Yeni doğmuş bebeği mezarlığa terk ettiler

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir mezarlıkta 1 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Bebek hastanede tedaviye alınırken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Yeni doğmuş bebeği mezarlığa terk ettiler

İzmir'in Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu.

Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, erkek olduğu belirtilen bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, 1 günlük bebeği bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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