Özlale: Ne masonum ne de işçi düşmanı

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklanan İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, yaptığı açıklamaların ardından aldığı tepkiler ve hakkında mason olduğuna yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili içini Yeni Asır'a döktü. Mason olduğu, Yahudi ve Levanten şirketlerine ABD'de danışmanlık yaptığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu ifade eden Özlale, "Ben Atatürkçüyüm, milliyetçiyim, İzmirliyim ve İzmir profiline uygun birisiyim. Hakkımda hiçbir şaibe yok. Benim adaylığımın açıklamasıyla beraber bir karalama kampanyası başlatıldı" dedi.

'ÇOK MANİDAR BULDUM'

Özlale, "Benim ABD'de de şirketim olduğu da yalan, benim bir mason locasına üye olduğum da yalan. Tam tersine hayat boyunca ben bu tür örgütlere, bu tür localara çok mesafeli ve karşı durmuşumdur, tavır almışımdır. Dolayısıyla benim herhangi bir tane fotoğrafım, belgem ki derneklerden istenebilir çıksın, hemen istifa ederim. Ben İzmir'deki Levantenlerin, Yahudi cemaatinin İzmir'in kültürel yapısı açısından ne kadar önemli olduğunu bilirim ama benim onlara saygı duyma dışında bir yakınlığım yok" diye konuştu.

'YARISIYLA BU İŞ YAPILIR'

Belediye çalışanlarının yarısının bankamatik memuru olduğunu ve bunları işten çıkaracağı yönünde kendisine atfedilen açıklamaların da doğru olmadığını savunan Özlale, "Ben 'Bu bankamatik memurlarını, yani işe gelmeyen bankamatik memurlarını tespit edip işten çıkaracağım. İzmir belediyesinin mevcut yaptığı iş, şu an 30 binden fazla olan çalışan sayısının yarısıyla da bu kötü ve zayıf belediyecilik zaten yapılabilir dedim' dedim ve hala da bunun arkasındayım. Ben bunun takipçisi olacağım dediğimde vay işçi düşmanı oluyorum. İşçi düşmanı değilim, tam tersine emeğin savunucusuyum" dedi

NALBANTOĞLU DA ÇOK KİŞİYİ YERLEŞTİRDİ

PROF. Dr. Ümit Özlale, söz konusu açıklamalarının ardından kendisinin Başkan Tunç Soyer'le belediye çalışmalarını incelerkenki görüntülerini paylaşıp, "Oooo, 'belediye stajı' bitmeden, TikTok'ta iş başı yapılmış. "Kurnazlıkla" İzmir yönetilmez, İzmirli bu kurnazlıklara aldanmaz" diyerek kendisini hedef alan Soyer'in siyasi ekip arkadaşı olan CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'na da cevap verdi. Özlale, şunları söyledi: "Orada bana kurnaz diyen insanların belediyeye nasıl işçi yerleştirdiğini de biliyoruz. Bunları siz ben bildiğim gibi bütün İzmir de biliyor."