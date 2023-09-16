“Atatürk’ün partisi” vaadi güldürdü

CHP, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim yenilgilerinin ardından başlayan "değişim" taleplerinin gölgesinde kurultaya gidiyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün beklenen açıklamayı yaptı. Kasım ayında yapılması planlanan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Özel'in 5 dönemdir vekillik yapmasına rağmen vaatleri arasında AK Parti'de uygulanan 3 dönem kuralını vadetmesi gülünç karşılandı.

Atatürk'ün emanetini yönetmeye aday olduğunu ifade eden Özel, "Emanet Atatürk'ün emanetidir. Nasip olursa bir siyasetçinin taşıyabileceği en onur verici emanettir.

Atatürk'ün emaneti dışında bir emaneti taşımak CHP'deki hiçbir siyasetçiye yakışmaz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin, seçim yenilgisinin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmediğini belirten Özel, "Parti içi iktidarı korumaya odaklandı.

Partimizin yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi.

Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti" dedi.

3 DÖNEM SINIRI VAADİ

Özel'in açıklamalarından bazı satır başları: Üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil tüm sürece katılmaları sağlanacaktır. Genel Merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri için üç dönem sınırı getirilecektir. MYK üyelerinin 2/3'ü PM üyeleri arasından doğrudan seçilecek, Genel Başkan tarafından seçilen 1/3'lük kısım ise PM'den güvenoyu alacaktır.

39 VEKİL VERİLMESİ HATAYDI

Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti tarihinde unutulmayacak hasarlar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir.

Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Geçmişte istisnai örnekler hariç örgütlerin görev alınması hiç görülmemişken bazı illerde kongre delegesine etki edecek büyüklükte ilçelerde kongre yapılmasının engellenmesi her şeyden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi yönetilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlam bir özeleştiri yapmazsak CHP başta olmak üzere tüm siyasi muhalefet seçmenin gözünde önemsizleşecektir.

TANRIKULU'NA ARKA ÇIKTI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, Tanrıkulu'nun sözlerinin bağlamından koparılarak yaygınlaştırıldığını ve bir linç kampanyası başlatıldığını ifade etti. Tanrıkulu'na yönelik linç kampanyasına katkı verilmesinin üzüldüğünü belirtti.

GRUP BAŞKANLIĞI DEVAM

CHP tarihinde ilk grup başkanıyım.

CHP'nin genel başkanı olmayan ilk grup başkanıyım.

Sayın Genel Başkanımız da milletvekili olmayan ilk genel başkan.

Sayın Genel Başkanımız, yaptığımız görüşmelerde bana bu konuda bir talepte bulunmadı.

KILIÇDAROĞLU 'GÜZEL' DEMİŞTİ

BU arada önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in adaylığına ilişkin, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabii dedik" demişti.

İKİ İZMİR VEKİLİNDEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK!

İZMİR Milletvekili Gökçe Gökçen, açıklamaya bizzat katılarak Özgür Özel'e destek verirken İzmir'den bir destek de Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Bakan, "Partimizin kadro ve düşünsel anlamda değişime ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Sayın Grup Başkanımız Özgür Özel'e çıktığı yolda başarılar diliyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK PAYLAŞIMI

ÖZEL'İ tebrik eden ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.