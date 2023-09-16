  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bir günlük bebeği mezarlığa bıraktılar

Bir günlük bebeği mezarlığa bıraktılar

HABER MERKEZİ
Bir günlük bebeği mezarlığa bıraktılar
İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde, mezarlıktan bir bebeğin ağlama sesinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye giden polis ekipleri, 1 günlük erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis bebeği bırakan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, 1 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek bulundu. Erkek olduğu belirtilen bebek hastaneye götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bebeğin annesi ve babası oldukları belirtilen Y.D. ve Ş.T. gözaltına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA