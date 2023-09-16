Bir günlük bebeği mezarlığa bıraktılar

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde, mezarlıktan bir bebeğin ağlama sesinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye giden polis ekipleri, 1 günlük erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis bebeği bırakan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, 1 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek bulundu. Erkek olduğu belirtilen bebek hastaneye götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bebeğin annesi ve babası oldukları belirtilen Y.D. ve Ş.T. gözaltına alındı.