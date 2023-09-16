  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 2 milyonluk operasyon! 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 2 milyonluk operasyon! 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İsrail'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve ekipler tarafından takibe alınan bir gemide İzmir Aliağa Limanı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirtilen 51 ton kaçak akaryakıta el konuldu.

AA
İzmir’de 2 milyonluk operasyon! 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 51 ton kaçak akaryakıta el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İsrail'in Hayfa Limanı'ndan gelen bir gemi ekiplerce takibe alındı.

Detaylı arama yapılan geminin makine dairesi ve yakıt tankına yönelik ölçüm işlemi gerçekleştirildi. Ölçüm işlemi sonucunda geminin yakıt tankındaki 105 ton akaryakıtın 51 tonunun beyan edilmeyerek kaçakçılığa konu olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 51 ton akaryakıtın piyasa değerinin 2 milyon 227 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmaya Aliağa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA