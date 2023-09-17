Mavi denizanaları korku salıyor

İZMİR'İN turistik ilçesi Foça'da, geçtiğimiz ay bazı sahillerde görülen denizanası istilası vatandaşlarda korku uyandırırken, Çeşme'de de bazı koylarda benzer görüntüler meydana geldi. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise görüntülerin sebebi olarak deniz suyu sıcaklığındaki rekor artış ve denizlerdeki kirliliği işaret etti.

Mavi renkte olduğu gözlenen denizanalarının rüzgarla ve dalgalarla birlikte kıyıya vurdukları tahmin edildi. İklim Bilimci Prof. Dr. Yaşar, "Bu yıl denizanalarının yoğun olarak görülmesinin nedenlerinden biri, Türkiye'de deniz suyu sıcaklığının 32,7 derece ile İzmir'de rekor kırması. Bizim denizleri foseptik olarak kullanmamız dolayısıyla oradaki atıklar, bu canlılar için besin anlamına geliyor" dedi. Foça'daki denizanalarının Çeşme'ye ulaşmasının mümkün olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, bu canlıların yüzme kabiliyetinin olmadığını da belirtti.