Menderes’teki orman yangını sürüyor

İZMİR'İN Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale sürüyor.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı " İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor." açıklamasını yaptı.