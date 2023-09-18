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Haberler İzmir Hastanede çatışma!

Hastanede çatışma!

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki grup arasında çıkan tartışmadan dolayı silahlı çatışma yaşandı. Büyük bir paniğin olduğu silahlı çatışmada biri muhtar biri yoldan geçen bir bayan olmak üzere iki kişi yaralandı.

FATİH ŞENDİL
Hastanede çatışma!

İzmir'de yaşanan çatışma bölgede bulunanları paniğe sürükledi. Olay Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar'ın oğlu Taner Kazar ile Kaya Akgün, geçtiğimiz ağustos ayından beri yan bakma tartışması nedeniyle aralarında husumet oluştu. İki taraf arasındaki tartışma önceki gün yeniden alevlendi. Akgün ile Hüseyin Han, aralarında husumet bulunan Taner Kazar'ı yolda görünce silahı ateşledi. Çiğli'deki silahlı çatışmada 17 yaşındaki market çalışanı N.T. adlı kız karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan N.T. ameliyata alındı.

MUHTAR DA VURULDU

Bu iki grup arasında ikinci kez Acil Servis önünde silahlı çatışma çıktı. Bu kez motosiklet ile yüzleri maskeli olarak hastaneye gelen saldırganlar Cumhuriyet Muhtarı Kazar'ı vurdu. Göğsünden vurulan Kazar ameliyata alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İzmir Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada yaralıların tedavilerinin ve olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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