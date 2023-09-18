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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika: İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika haberi...İzmir'in Buca ve Torbalı ilçesi arasında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile söndürme çalışması yapılıyor.

DHA
Son dakika: İzmir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Buca ve Torbalı ilçesi arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında, dün saat 23.10'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile söndürme çalışması yapılıyor.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının söndürülmesi açısından çalışmaların iyi yönde ilerlediğini bildirdi.

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