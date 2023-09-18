Yangın söndürme helikopteri göle çakıldı

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına havadan müdahale eden helikopterlerden biri Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterdeki ikinci pilot İsabekov Erkinbek, yüzerek sağ kurtulurken, Türk mühendis Mehmet Akif Tutuk, ve Kırgız uyruklu Agaev Oleg ile Ianshanlo Lamzar adlı 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

Bir yandan da İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim birimlerini tehdit etmeyen yangında, tedbiren Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkiindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti.

İKİNCİ PİLOT KURTARILDI

Helikopterlerden biri ise su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan helikopterin düştüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AKIBETLERİ BELLİ DEĞİL

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ümit ediyoruz ki çok kısa sürede tamamlanır. Ancak elbette burası bir baraj. Dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları biz de buradan takip etmiş olacağız. Mürettebatın helikopterin içinde olup olmadığını şu anda söylememiz mümkün değil. Hem arama çalışmaları dışarıda devam edecek hem de helikopterin çıkarma çalışmaları devam edecek. Ama biz şu anda diğer üç personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz. Düşen helikopterde 3'ü Kırgız 4 personel vardı. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi kurtarıldı. Dalgıçlarımız tabii el yordamıyla tam enkazın yerini tespit ettiler. Şimdi bu aşamadan sonra artık helikopterin çıkartılarak belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. En kısa zamanda buradaki ilgili askeri birliklerin başındaki komutanımızla birlikte çalışmalara devam edecekler."

BAKAN ZİYARET ETTİ

Bakan Yumaklı, düşen helikopterden sağ kurtulup, yüzerek karaya ulaşan Kırgızistan uyruklu mürettebatı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş eşlik etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Kazadan sonra kurtarılan personellerden bir tanesinin Kırgızistan asıllı bir arkadaşımız olduğunu söylemiştim. Şu an kendisi hastanede tedavi altında. Umarım çok kısa bir zamanda iyileşir" dedi.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 20 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tahtalı Barajı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarını ve kontrol altına alınan yangın sonrası yapılan soğutma çalışmalarını helikopterle inceledi.