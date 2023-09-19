Aslanoğlu: Bu bir linç girişimiydi

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklar konuşmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla gereğinin yapılması talimatını vermişti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Adli süreci de hemen başlatıyoruz. Hafta içi hem Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü ile görüşceğim. Olayları geçekleştirenlerin gerekli cezaları alması için suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca parti içi disiplin süreci başlayacak. Orada kavga çıkaranların birçoğu parti üyesi değil idi. İçlerinde parti üyesi varsa atacağız. Kim azmettirdi ise onu da atacağız. Onların yeri Cumhuriyet Halk Partisi değil. Kongrelerde gerilim olur. Biz otur otur, kalk kalk bir parti değiliz. İsteyen istediğini söyleyebilir. Bizim kabul etmediğimiz şey fiziki şiddet" diye konuştu

'EŞİM ÇOK KORKTU'

Aslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Çarşaf diye bağıranlar oldu. Olabilir. Ama birilerinin onları bize saldırtacağını düşünmedik. O grubun salona kimle geldiğini herkes gördü. Eşim Duygu Hanım gerçekten çok korktu. Linç girişimi idi. Partililerimiz, milletvekillerimiz, hepimiz birbirimize kalkan olduk."