Başkan Erdoğan-Elon Musk hattının jeopolitik şifreleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel lider olduğundan yaptığı her hamle de küresel şifreler içeriyor.

Dünyanın en tecrübeli dört liderinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın küresel hamleleri de dünya çapında yankı buluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Tesla ile SpaceX'in kurucusu küresel yatırımcı Elon Musk ile çok samimi bir görüşme yaptı. İşte bu görüşme de jeopolitik şifreler içeriyor.

Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin jeopolitik şifreleri şöyle:

1) Elon Musk'ın ABD başkanlık stratejisi...

2) Elon Musk'ın BRICS ülkelei ve Avrupa derinliği...

(Başkan Erdoğan, BRICS gelişmelerini yakın takibe aldı.

BRICS ülkelerinde etkili aktör olan Elon Musk'ın kuracağı köprüler çok kıymetli olacak.

3) Türk Uzay Merkezi'nin uydu roket ve kalkış rampalarını Elon Musk'ın kurması...

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI:

4) Elon Musk'ın yedinci Tesla elektrikli otomobil fabrikalarını Türkiye'de kurması...

5) Elon Musk'ın yapay zeka ve küresel sağlık yatırımlarının Türkiye ayağı...

Şimdi, Erdoğan-Elon Musk beraberliğinin şifrelerini biraz daha açalım.

MUSK'IN BAŞKANLIK ŞANSI

Başkan Erdoğan, 2024 yılı Amerika başkanlık seçimlerini dikkatle takip ediyor. Elon Musk, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin etkili aktörü konumunda. Adaylığını açıklarsa Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'e destek vereceğini söyledi. Ancak, Trump ile DeSantis'in adaylığı parti içinde çatışmalara yol açarsa Elon Musk'ın Cumhuriyetçi parti başkanı adaylığı için ismi geçiyor.

TÜRK UZAY SANAYİİ- MUSK

Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda Elon Musk'ı, SpaceX ile işbirliğine davet etti.

Başkan Erdoğan,Türk Uzay sanayiini Elon Musk ile beraber geliştirmeyi gündeme aldı.

Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı açıklandı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu ile paylaşmıştı. Türkiye'nin uzay yolculuğunun 10 maddelik stratejik hedeflerden oluşan program ile 2024'te Ay'a roket fırlatılacak. İlk Türk astronotu bilim misyonuyla uzaya gönderilecek.

● En önemli hedef Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay ile ilk teması gerçekleştirmek...

● Hilal'i al bayrağımızla Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatmak....

● Göklere en çok yakışan bayrağı hak ettiği erlere taşımak...

● Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak...

TESLA'NIN 7'NCİ FABRİKASI

Erdoğan, Musk'a "7'nci Tesla fabrikasını Türkiye'de kur" çağrısı yaptı. Tesla'nın dev 6 fabrikası, Şanghay (Çin), Berlin- Brandenburg (Almanya), Texas (ABD), Fremont, California (ABD), Nevada (ABD), New York'ta (ABD) bulunuyor.

Elon Musk-Tesla, 2024'te Şanghay, Meksika ve Hindistan'da bir fabrika açmayı da gündemine almıştı.

Peki Tesla Türkiye fabrikasını nerede kurabilir? Cevap:

Manisa'da. Başkan Erdoğan, Manisa-Muradiye-Menemen arasında çok büyük bir araziyi Almanya eski Başbakanı Merkel'e, Wolksvagen fabrikası kurması için teklif etmişti. Almanya ayak oyunlarıyla bu fabrikayı Polonya'da kurdu. Manisa'daki dev arazi Tesla'nın 7'nci fabrikası için büyük aday.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI

Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın yapay zeka ve küresel sağlık yatırımlarının Türkiye ayağının önünü açtı. Yapay zekada rekabet artıyor.

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon da geçen hafta, diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurmuştu.

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın üst yöneticisi Elon Musk'ta, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlattı.

Türkiye'nin yapay zeka çalışmalarına büyük önem veren Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı Türkiye ile beraber ortak yatırımlar için davet etti ve önünü açacak yol haritasını tek tek anlattı. 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacak İzmir TEKNOFEST'e Elon Musk'ın katılımı ile yapay zeka ortaklığı daha da derinlik kazanacak.

SONUÇ

STRATEJİK planlamalara bakınca, Başkan Erdoğan'ın Elon Musk parantezinde, Amerika'dan Çin'e, uzaydan otomotiv ve yapay zeka-sağlık yatırımlarının Türkiye'ye kaydırılmasına kadar her biri küresel odaklı bir strateji kurguladığı görülüyor.

Evet, büyük lider büyük rol oynar.

Başkan Erdoğan da küresel lider ve küresel hamleler yaparak Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek örüyor. Yolun açık olsun Başkan Erdoğan-Büyük Türkiye...