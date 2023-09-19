Çocuklar yaşam evlerine kavuşuyor

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir inşaatı süren çocuk evleri sitesinde incelemelerde bulundu. Her biri 12 çocuğu barındıracak tek katlı 7 bloktan oluşan Çocuk Evleri Sitesinin inşaat çalışmalarını Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Turgay Akdoğan ile birlikte inceleyen Kaymakam Demir çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların kısa sürede biteceğini, çocukların son derece modern evlere kavuşacağını umduğunu belirten Kaymakam Demir ailesinden uzak çocuklarımızın bir an evvel bu güzel çocuk sitesinde yaşamaları içi elimizden geleni yapacağız. Aile ve sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yuvası 2020 yılı İzmir Depremi sonrası tahliyesi yapılmıştı.