Helikopter kazasında Kırgız mürettebata ulaşıldı

İzmir'in Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı. Saat 23.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düşmüştü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgede incelemelerde bulunmuştu. Tahtalı barajında yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi. Çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışma sonrası helikopter içinde cesetleri bulunan Kırgız uyruklu Agaev Oleg ile Ianshanlo Lamzar'ın cesetlerine ulaşıldı. Helikopter içinden dalgıçların yoğun çalışmaları ardından kıyıya çıkartılan iki mürettabatın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Menderes'teki orman yangını havadan yapılan çalışmalarını yanı sıra 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürülürken, düşen helikopterde bulunan Türk Pilot görevlisi Mehmet Akif Tutuk'un cenazesi ise halen ulaşılamadığı açıklandı. Genç pilotun cesedinin helikopter içinde olmadığı ve bu yüzden bulunamadığı ve çevresinde arama çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL HABER