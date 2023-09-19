Küçük Azra kurtuluyor sırada Defne bebek var

İzmir'de yaşayan Hakan Güngör (35) ve Duygu Güngör (36) çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası kızları Azra Güngör (3) için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası tamamlandı. Vize başvurusu yapılan Azra, Dubai'ye gidip, gen tedavisine başlayacak. Diğer yandan İzmir'in Kınık İlçesinin Poyracık Mahallesinde yaşayan SMA Tip-1 hastası Defne bebek için, Kınık Belediyesi 7. Hasat Festivali'nde 3 ayrı noktada bebeğin sağlığına kavuşabilmesi ve gerekli olan tutarın toplanabilmesi adına valilik onaylı kampanya kapsamında el emeği ürünlerinin de satıldığı Defne Yaşasın stantları kuruldu. 3 yaşındaki kızları Azra'nın 7 doz Spinraza aldığını ve fizik tedavilere devam ettiğini söyleyen Güngör, "Azra oturabiliyor. Devletin karşıladığı 2 günün üstüne biz haftanın 5 günü fizik tedaviye götürüyoruz. Kas kaybına uğramaması için destekliyoruz. Şu an elini, kolunu oynatıyor. Konuşuyor ama ayaklarını kullanamıyor. Kas kayıplarının daha da ilerlememesi için çalışıyoruz. Vize işlemlerine başladık. Bu ayın 25'i ile 30'u arası Dubai'de olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

ÜNLÜLERDEN ÇAĞRI

Kınık'ta 7. Hasat Festivali'nde sahneye çıkan KÖFN grubu, İrem Derici, Haluk Levent, Sevcan Orhan ve Hakan Altun'un aldıkları sahnede Defne için destek çağrısında bulundu. Başkan Doğruer "Bizler Defne'nin valilik onaylı olan kampanyası kapsamında sağlığına kavuşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi birlik olmaya davet ediyorum. Defne için kurulan stantlardan alışveriş yapıp, Instagram ve Twitter üzerinden @ defneyasasin sayfasını takip ederek ve bağış için düzenlenen canlı yayınlara da katılarak da Defne'ye destek olabilirsiniz. Ancak hep birlikte başarabiliriz." dedi.